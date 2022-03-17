Беларусь утверждает, что предотвратила антироссийский теракт

По сообщению государственного СМИ, неназванная организация, признанная Беларусью «террористической», призвала граждан по всей стране блокировать поезда с военными грузами в москву.

Появилась информация, что белорусские спецслужбы обезвредили группу лиц, планировавших устроить теракт на железнодорожном вокзале с применением коктейлей Молотова, а также планировавших похитить оружие у российских солдат.

СМИ сообщают, что неназванная организация, признанная Беларусью «террористической», призвала граждан по всей стране блокировать поезда с военными грузами в москву.

После этого МВД Беларуси возбудило против них уголовное дело, так как несколько человек начали уничтожать железнодорожное оборудование и срывать проезд.

Беларусь служила отправной точкой для атак россии на Украину с момента их первоначального вторжения в прошлом месяце, и президент Беларуси лукашенко*, как сообщается, сказал министерству обороны, что оно должно предотвращать любые попытки перерезать российские линии снабжения.

«Курсор» писал ранее, что за три недели рф потеряла в Украине больше солдат, чем США за 20 лет. Огромные потери российских войск и неспособность захватить ни одного большого города, не говоря уже об украинской столице, крайне негативно влияют на боевой дух и в целом на боеспособность российских подразделений.

Также мы ранее писали о том, что Байден заявил, что действия путина в Украине бесчеловечны.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!