Пленные российские солдаты: Когда мы вернемся — мы восстанем против путина

Сегодня украинские спецслужбы дали возможность иностранным журналистам побеседовать с пленными россиянами — те рассказали CNN о своем отношении к войне и о том, как происходит бомбежка мирного населения.

Российские солдаты, попавшие в плен к украинской армии на фоне вторжения Москвы, провели пресс-конференцию с иностранными журналистами.

«Я хочу сказать нашему главнокомандующему, чтобы он прекратил террористические акты в Украине, потому что, когда мы вернемся, мы восстанем против него», — говорит Владимир, офицер-разведчик.

«За преступления, которые мы совершили, мы все будем судимы одинаково. Кроме этого, я не могу ничего сказать. Невозможно угадать… Нас будут судить», — говорит Максим, офицер и пилот истребителя-бомбардировщика.

«Речь идет не только о демилитаризации Украины или поражении Вооруженных сил Украины, сейчас уничтожаются города мирных граждан. Даже, я не знаю, чем можно оправдать, блин, слезы ребенка, или еще хуже, гибель невинных людей, детей», — добавляет Максим.

Другой пилот, которого зовут Алексей, сказал: «Это не совсем от нас зависит, кого бомбить, что бомбить. Это приказ».

Ни в один момент пресс-конференции украинские службы безопасности не вмешивались и не направляли журналистов или заключенных задавать или отвечать на конкретные вопросы.