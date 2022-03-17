Пленные российские солдаты: Когда мы вернемся — мы восстанем против путина

Российские солдаты, попавшие в плен к украинской армии на фоне вторжения Москвы, провели пресс-конференцию с иностранными журналистами.
«Я хочу сказать нашему главнокомандующему, чтобы он прекратил террористические акты в Украине, потому что, когда мы вернемся, мы восстанем против него», — говорит Владимир, офицер-разведчик.
«За преступления, которые мы совершили, мы все будем судимы одинаково. Кроме этого, я не могу ничего сказать. Невозможно угадать… Нас будут судить», — говорит Максим, офицер и пилот истребителя-бомбардировщика.
«Речь идет не только о демилитаризации Украины или поражении Вооруженных сил Украины, сейчас уничтожаются города мирных граждан. Даже, я не знаю, чем можно оправдать, блин, слезы ребенка, или еще хуже, гибель невинных людей, детей», — добавляет Максим.
Другой пилот, которого зовут Алексей, сказал: «Это не совсем от нас зависит, кого бомбить, что бомбить. Это приказ».
Ни в один момент пресс-конференции украинские службы безопасности не вмешивались и не направляли журналистов или заключенных задавать или отвечать на конкретные вопросы.
Курсор ранее писал, что Украина освободила из российского плена похищенного мэра Мелитополя. Украинские спецслужбы в ходе спецоперации смогли освободить похищенного и вывезенного в Луганск мэра Мелитополя — Ивана Федорова. В днр его собирались судить за якобы спонсирование «Правого сектора».
Кроме того, путин заявил, что санкции в отношении россии не имеют ничего общего с Украиной. В обращении к членам кабинета министров по поводу финансового положения россии путин заявил, что санкции против москвы не являются прямым результатом войны в Украине, а являются частью более масштабного плана по нанесению вреда и «демонтажу» россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!