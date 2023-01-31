Депутат Европарламента назвал неожиданную версию, почему рф напала на Украину

Он также выразил надежду, что Украина присоединиться к ЕС.

Российская федерация* почти год назад вторглась на территорию Украины и начала совершать масштабные военные преступления. Депутат Европарламента Ги Верхофстадт предположил, что войны могло бы и не случиться, если бы не выход Великобритании из состава Евросоюза в январе 2020 года.

Об этом пишет Politico.

По словам бельгийского депутата жестокое вторжение путина в Украину является лишь его попыткой восстановить Советский Союз. Но сильной и объединенной Европы с Британией в составе ЕС могло быть достаточно, чтобы отговорить российского диктатора начинать полномасштабное вторжение.

Ги Верхофстадт считает, что владимир путин, возможно, бы отказался от своих планов, если на другой стороне увидел более сильную Европу.

Он также выразил надежду, что Великобритания однажды снова присоединится к ЕС, и что Украина тоже может присоединиться к блоку, «почему бы не в течение пяти лет?».

«Курсор» писал ранее, что Вооруженные силы Украины продолжают бороться с российским агрессором за свою независимость и свободу и наносят противнику на фронте большие потери, в том числе уничтожают большое количество техники и авиации. С начала полномасштабного вторжения россия на войне потеряла 293 самолета.

Еще мы писали, что война серьезно отразилась на состоянии российской федерации, в частности ее экономике, которая переживает потрясения из-за введенных ЕС санкций. Послевоенное будущее агрессора неизвестно на данный момент, но Украина будет делать все возможное, чтобы ослабить противника.

Напомним, министерство обороны Великобритании оценило, что маловероятно, что российские силы смогут совершить крупный прорыв в Донецкой области. Причиной тому нехватка войск в этом районе.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!