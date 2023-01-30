Глава украинской разведки предположил, каким будет будущее рф

Не исключено, что рф* может развалиться на разные субъекты.

Война серьезно отразилась на состоянии российской федерации, в частности ее экономике, которая переживает потрясения из-за введенных ЕС санкций. Послевоенное будущее агрессора неизвестно на данный момент, но Украина будет делать все возможное, чтобы ослабить противника.

Об этом изданию Wirtualna Polska заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

По его словам, отношения рф с Украиной в будущем будут «очень сложным процессом». Сейчас в информационном пространстве страны-агрессора начинают продвигать идею о том, что в войне и больших потерях, которые она принесла, стоит винить президента владимира путина и его окружение, а общество вроде как ни при чем.

Однако Буданов напомнил, что более двух третей населения российской федерации поддержали действия главы кремля.