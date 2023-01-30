Глава украинской разведки предположил, каким будет будущее рф

Война серьезно отразилась на состоянии российской федерации, в частности ее экономике, которая переживает потрясения из-за введенных ЕС санкций. Послевоенное будущее агрессора неизвестно на данный момент, но Украина будет делать все возможное, чтобы ослабить противника.
Об этом изданию Wirtualna Polska заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
По его словам, отношения рф с Украиной в будущем будут «очень сложным процессом». Сейчас в информационном пространстве страны-агрессора начинают продвигать идею о том, что в войне и больших потерях, которые она принесла, стоит винить президента владимира путина и его окружение, а общество вроде как ни при чем.
Однако Буданов напомнил, что более двух третей населения российской федерации поддержали действия главы кремля.
Руководитель ГУР предполагает, что, вероятно, россия в будущем может развалиться на разные субъекты, а возглавлять их, возможно, будет не путин.
По его словам, задача Украины состоит в том, чтобы системно и государственно ослабить агрессора и сделать так, чтобы то, что произошло с Украиной, больше никогда не повторилось.
«Курсор» писал ранее, что война, которую российская федерация развязала на территории Украины, длится уже одиннадцать месяцев. И этот период, как говорят аналитики, можно условно разделить на три ключевые этапы.
Еще мы писали, что в Украине в результате войны десятки городов были стерты с лица земли. Российская армия не оставляет шансов прифронтовым городам, откуда массово бегут украинцы, а российские военные исполняют главную фантазию путина — разрушение мирных городов Украины.
Напомним, у российских оккупантов наблюдается дефицит вооружения. К марту 2023 года их запасы боеприпасов сократятся до 30 процентов.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!