В разведке Великобритании рассказали, возможен ли прорыв рф в Донецкой области

Во вторник министерство обороны Великобритании оценило, что маловероятно, что российские силы смогут совершить крупный прорыв в Донецкой области. Причиной тому нехватка войск в этом районе.

Однако в последнем отчете разведки из Соединенного Королевства также говорится, что существует «реальная возможность» того, что российские военные продолжают отвоевывать территории в этом секторе у украинцев.

Согласно отчету, рф* попытается продвинуться в Донецкой области, чтобы отвлечь украинских военных от Бахмута, где в настоящее время происходят ожесточенные боестолкновения.

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Ранее стало известно, что российская армия потеряла рекордное число солдат в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.