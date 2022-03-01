Белорусы начали вступать в ряды батальона Азов

Группа белорусов присоединилась к обороне Украины от российских захватчиков. Лидер группы призвал белорусов примыкать к украинской армии и воевать за ценности свободы и суверенитета.

При терробороне «Азова» создана белорусская рота. Это первое в Украине подразделение из иностранных добровольцев.

Ещё один аргумент в пользу того, что белорусский народ — не враг для украинцев. Воины подчеркивают, что у белорусов, украинцев и русских общие враги — Путин и Лукашенко.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Россия нанесла ракетный удар по Харьковской обладминистрации. Рядом нет никакой военной инфраструктуры. Здание находится в центре города. Момент ракетного удара удалось зафиксировать на видео.

Кроме того, наш сайт писал, что российский снаряд попал в роддом в Киевской области. Российские оккупанты обстреляли частный роддом «Адонис» в поселке Бузова Киево-Святошинского района и реабилитационный центр Министерства по делам ветеранов Украины в поселке Бородянка Бучанского района Киевской области.

Еще напомним, что за четыре дня войны с РФ в Украине погибло более 100 мирных жителей.

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