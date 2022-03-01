Российский снаряд попал в роддом в Киевской области

AAA4C5A2-AA98-4BD7-BABB-D341E546701A Фото: запорожье сегодня Запорожский военный госпиталь получает помощь от Запорожцев и Красного Креста.

Частный роддом сети «Адонис» находится в селе Бузовая на Житомирской трассе возле Киева. В этом районе уже несколько дней идут сильные бои, поскольку россияне пытается заблокировать Киев с запада и юго-запада.

Российские оккупанты обстреляли частный роддом «Адонис» в поселке Бузова Киево-Святошинского района и реабилитационный центр Министерства по делам ветеранов Украины в поселке Бородянка Бучанского района Киевской области.

«В роддом попал снаряд, повреждения большие, но здание стоит. Все эвакуированы. Главное — не надо сейчас ехать, кого-то забирать. Все в надежном месте и в безопасности. Со мной и семьей все ок! Победа неотвратимая. Смерть врагам», — написал в Facebook гендиректор сети «Адонис» Виталий Гирин.

Между тем, министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина сообщила об обстреле реабилитационного центра в Бородянке.

«Это — акт нарушения международного гуманитарного права, акт насилия, который будет наказан. Я горжусь сотрудниками нашего реабилитационного центра, которые в столь сложной военной обстановке продолжают выполнять свои обязанности», — сказала Лапутина.

Ранее «Курсор» писал о том, что Украина уже получила несколько тысяч заявлений от иностранных граждан, желающих воевать против оккупантов.

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