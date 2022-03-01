За четыре дня войны с РФ в Украине погибло более 100 мирных жителей — ООН

Большинство жертв вызваны артиллерийскими и ракетными обстрелами, а также бомбардировками с воздуха, говорится в заявлении верховного комиссара Организации объединенных наций.

В Организации объединенных наций сообщили, что за пять дней войны в Украине российские оккупанты убили боле сотни гражданских лиц. Ранены более 300.

Как рассказали в офисе Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет в Женеве, среди жертв не менее 7 детей.

Большинство людей погибли под артиллерийскими обстрелами, бомбардировками.

Также напомним, что в ВСУ сообщили, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину захватчики выпустили по украинским городам и деревням 113 ракет типа «Искандер» и «Калибр».

Ранее редакция Курсора сообщала, что стало известно имя израильтянина, убитого в ходе обстрела автоколонны в Украине.

Кроме того, наш сайт писал, что Украина уже получила несколько тысяч заявлений от иностранных граждан, желающих воевать против оккупантов.

Еще напомним, что при обстреле городов российские захватчики используют запрещенное Женевской конвенцией оружие.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.