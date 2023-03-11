Битва за Бахмут: украинские военные показали редкие кадры эвакуации раненых

В отличие от россиян, которые бросают не только погибших, но и тяжело раненых сослуживцев, воины ВСУ, рискуя собственной жизнью, выносят побратимов.

Украинские военные, которые держат оборону Бахмута, показали редкие кадры эвакуации раненых побратимов с поля боя. Чтобы спасти своих товарищей, они ежедневно идут на огромный риск. Их не останавливают постоянные обстрелы войск рф* и сложные погодные условия.

Видео обнародовали в соцсетях бойцы 205 батальона Территориальной обороны.

На кадрах видно, как воины по колено в грязи проводят эвакуацию. При этом россияне постоянно обстреливают город, который почти стерт с лица земли, но все равно им не сдался.

В комментарии к видео бойцы пишут, что эвакуация проходит сложно, так как грязь и полные берцы воды очень осложняют передвижение. Но бойцы ВСУ все равно прорываются, эвакуацию проводят почти бегом, в полном снаряжении, под постоянными обстрелами.

Отметим, что ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские военные в Бахмуте уже уничтожили основную боеспособную группировку рф, что позволило защитникам Украины подготовиться к контрнаступлению. В свою очередь Генштабе ВСУ сообщили, что россияне совершили ряд неудачных попыток штурма Бахмута, что привело к большим потерям среди захватчиков.

Курсор писал ранее, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что Генеральная ассамблея ООН должна принять украинский проект резолюции в поддержку создания спецтрибунала для преследования преступления агрессии российской федерации.

Еще мы писали, что Украина ведет оборонную войну и не наносит ударов по территории российской федерации. Инциденты с атаками дронов внутри страны-агрессора связаны с паническими процессами среди россиян.

Напомним, что Украина готовится к коротковременной войне и победе, поскольку кремлю никогда не удастся захватить страну. По его словам, россияне еще не поняли, что украинцы теперь сильнее, чем год назад.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!