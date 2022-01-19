Блинкен предложил гарантии и дополнительную военную помощь Украине

При встрече с украинским лидером Блинкен заявил, что США и их европейские союзники по-прежнему едины в том, чтобы помочь Украине отразить агрессию России.

Сегодня (среда 19 января) госсекретарь Энтони Дж. Блинкен посетил Украину, чтобы обсудить с президентом Зеленским ситуацию на границе Украины и России. Блинкен заверил украинских политиков, что если Россия предпримет попытки вторжения в Украину, ответ США будет немедленным и жестким.

Об этом сообщает LA Times.

«Мир наблюдает», — заявил Блинкен на короткой пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

Блинкен сказал, что США и их европейские союзники по-прежнему едины в том, чтобы помочь Украине отразить агрессию России, и призвал к такому же единству часто ссорящихся чиновников в Киеве. «Не позволяйте Москве разделить вас», — сказал он.

Он повторил, что если Москва продолжит вторжение в Украину — как это было в 2014 году, когда российские войска захватили Крымский полуостров, — правительство президента Владимира Путина понесет серьезные экономические и финансовые последствия из-за ряда жестких санкций. Президент Украины Владимир Зеленский, с которым также встречался Блинкен, хотел бы, чтобы эти санкции были введены до любого нового вторжения. Вашингтон и Европа до сих пор отказывались добавлять санкции к уже принятым мерам, пока дипломатические усилия заканчиваются. Во время поспешно организованной поездки Блинкена в Украину администрация Байдена объявила о дополнительных 200 млн долларов в виде оборонительной военной помощи стране. Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Блинкен провёл беседу с Лапидом по поводу переговоров по ядерной программе Ирана.

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