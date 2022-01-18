Блинкен посетит Украину после переговоров с Россией

Блинкен обсудит недавние дипломатические контакты с Россией и совместные усилия по сдерживанию дальнейшей российской агрессии против Украины.

Главный дипломат президента США Джо Байдена Энтони Блинкен посетит Киев на этой неделе после того, как переговоры с Россией зашли в тупик на фоне опасений США и других западных стран, что Москва готовится снова вторгнуться в Украину.

Об этом сообщает algemeiner.com.

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в среду. Затем Блинкен направляется в Берлин, чтобы встретиться с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, после чего состоится встреча с Трансатлантическим четырехугольником, формат, в котором участвуют США, Великобритания, Франция и Германия.

Блинкен обсудит недавние дипломатические контакты с Россией и совместные усилия по сдерживанию дальнейшей российской агрессии против Украины, включая готовность союзников и партнеров наложить на Россию огромные последствия и серьезные экономические издержки.

Байден предупредил о серьезных экономических последствиях для Москвы, если Россия, сосредоточившая войска у границ Украины, вторгнется в соседнюю страну. Россия, вторгшаяся в Украину в 2014 году, отрицает какие-либо планы нового нападения, но выдвинула несколько требований и заявила, что может предпринять неуказанные военные действия, если Запад не согласится с ними.

Ранее Курсор сообщал, что Блинкен провёл беседу с Лапидом по поводу переговоров по ядерной программе Ирана.

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