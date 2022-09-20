Bloomberg: Еврокомиссия может разрешить перевозку российского угля

Разрешение есть в руководстве по применению санкций ЕС против российской федерации*, находящихся на рассмотрении.

Европейская комиссия начала изучать возможность разрешения перевозки угля и удобрений из российской федерации.

Об этом сообщает Bloomberg.

В издании отмечают, что соответствующее предложение находится в руководстве по применению антироссийских санкций, которое сейчас находится на этапе рассмотрения. В нем сказано, что перевозка некоторых товаров, в частности угля и другой продукции (древесины, цементных изделий, удобрений), «должна быть разрешена для того, чтобы обеспечить продовольственную и энергетическую безопасность в мире».

Польша и страны Балтии раскритиковали документ и призвали не публиковать его для обсуждения, потому что он может послабить санкции против российской федерации.

«Курсор» писал ранее, что США ввели ряд мощных санкций против экономики россии, чтобы наказать ее за вторжение в Украину. Теперь официальные лица США настаивают на том, чтобы они были эффективными, закрывая лазейки и заручаясь поддержкой других стран для поддержки ограничений.

Еще мы писали, что Европейский союз принял решение продлить свои санкции против россии до конца января 2023 года. Это санкции, которые впервые были введены в 2014 году и были значительно расширены после вторжения рф в Украину в феврале этого года.