Специальная экономическая операция: Евросоюз продлил санкции против россии

Европейский союз принял решение продлить свои санкции против россии еще на шесть месяцев, до конца января 2023 года. Это санкции, которые впервые были введены в 2014 году и были значительно расширены после вторжения рф в Украину в феврале этого года.

Совет Европейского союза продлил еще на шесть месяцев санкции против россии*, введенные в связи с войной в Украине.

«Сегодня Совет ЕС решил продлить на шесть месяцев, до 31 января 2023 года, ограничительные меры, принятые против определенных секторов российской экономики», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что эти санкции, впервые введенные в 2014 году в ответ на дестабилизирующие действия россии в Украине, были значительно расширены с февраля 2022 года «в свете неспровоцированной и неоправданной военной агрессии россии против Украины».

«В настоящее время они (санкции — ред.) состоят из широкого спектра секторальных мер, включая ограничения в отношении финансов, энергетики, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши», — добавил Совет ЕС.

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