Специальная экономическая операция: Евросоюз продлил санкции против россии

Совет Европейского союза продлил еще на шесть месяцев санкции против россии*, введенные в связи с войной в Украине.
«Сегодня Совет ЕС решил продлить на шесть месяцев, до 31 января 2023 года, ограничительные меры, принятые против определенных секторов российской экономики», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что эти санкции, впервые введенные в 2014 году в ответ на дестабилизирующие действия россии в Украине, были значительно расширены с февраля 2022 года «в свете неспровоцированной и неоправданной военной агрессии россии против Украины».
«В настоящее время они (санкции — ред.) состоят из широкого спектра секторальных мер, включая ограничения в отношении финансов, энергетики, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши», — добавил Совет ЕС.
Ракетные удары по югу Украины: появились подробности. Сегодня россияне нанесли ракетные удары по южным регионам Украины. В результате ракетных ударов повреждения частные дома и портовая инфраструктура.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Курсор собщал, что украинцы в блокаде: россия не выпускает людей с оккупированных территорий. Оказавшиеся в заложниках жители Мелитополя и Херсона лишены возможности выехать на подконтрольную Украине территорию. Они стоят в колонне из 1200 машин под палящим солнцем, а рф уверена, что потребности в «зеленом коридоре» нет.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!