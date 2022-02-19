Россия отвергает обвинения в кибератаке на Украину

Россия отвергла обвинения США в том, что они несут ответственность за кибератаки на украинские банковские и правительственные сайты, заявив, что обвинения необоснованные.

Россия отвергла обвинения США в том, что они несут ответственность за кибератаки на украинские банковские и правительственные сайты, как необоснованные, об этом сообщило посольство России в США.

«Мы категорически отвергаем эти беспочвенные заявления администрации и отмечаем, что Россия не имеет никакого отношения к указанным событиям и в принципе никогда не проводила и не проводит никаких «злонамеренных» операций в киберпространстве», — говорится в сообщении.

Заместитель советника по национальной безопасности США Энн Нойбергер заявила в пятницу, что российская военная разведка стоит за недавней волной распределенных атак типа «отказ в обслуживании» (DDoS), которые ненадолго отключили украинские банковские и правительственные веб-сайты.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что спикер Госдумы РФ пригрозил Европе большой войной.

Также читайте о том, что Байден заявил, что Путин точно решил атаковать Украину.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.