Украинские военные начали тестирование боевого робота Лють

Это компактный робот, которым можно управлять дистанционно и выполнять боевые задания - к примеру, штурмовать или оборонять позиции.

В Украине началось тестирование боевого робота "Лють". Его который можно применять для штурма или обороны позиций.

Об этом в своем Facebook сообщил вице-премьер, министр по цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и опубликовал соответствующие фото.

По словам Федорова, машина вооружена танковым пулеметом, имеет смотровую камеру 360° и броню, защищающую от стрелкового оружия и обломков.

"Это компактный робот, которым можно управлять дистанционно и выполнять боевые задания. К примеру, штурмовать или оборонять позиции. ... Сейчас команда работает над усовершенствованием машины и готовится к масштабированию производства", - прокомментировал фото министр.

Он добавил, что "технологии и инновации – ключ к нашей победе. Они помогают получить преимущество на поле боя и спасать жизнь наших военных".

Курсор писал ранее, что война между Украиной и российской федерацией* длится более полтора года, и ежедневно на фронте погибает большое количество военнослужащих с обеих сторон. Но путинская армия теряет больше своих резервом.

Еще мы писали, что украинская бронетехника уже находится за последней линией российских оборонительных укреплений в западной части Запорожской области, через которые войска ВСУ продвигаются.

Напомним, что благодаря ударным дронам серии "Смерть оккупантам", работающим возле Бахмута, ВСУ удалось отследить перемещение российской пехоты и обнаружить враждебных наблюдателей. Момент обстрела попал на видео.