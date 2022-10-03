Евросоюз не смог утвердить новые санкции против россии

Встреча послов ЕС закончилась. Завтра они соберутся снова с целью договориться — в том числе о граничной цене на нефть.

Послы стран Европейского Союза на встрече в Брюсселе в понедельник, 3 октября, не достигли договоренности относительно восьмого пакета санкций против российской федерации*.

Об этом в своем Twitter сообщил корреспондент «Радио Свобода» Рикард Джозвяк.

«Встреча послов ЕС закончилась. Пока нет договоренности по новому пакету санкций против россии. Завтра они соберутся снова с целью договориться — в том числе о граничной цене на нефть», — говорится в сообщении.

meeting of EU ambassadors over. no deal yet on the new #Russia sanctions package. they will reconvene again tomorrow with the aim to agree — including on an oil price cap. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 3, 2022

Как сообщал Курсор, в конце сентября Евросоюз представил восьмой пакет санкций против рф. Он включает персональные ограничения против российских физических и юридических лиц. Также с рф запрещается торговля военными технологиями, в частности запчастями для авиации, электронными компонентами и специфическими химическими соединениями.

Согласно прогнозу, новый пакет санкций должен лишить россию дохода в 7,5 миллиарда долларов.

Курсор писал ранее, что пакет санкций, принятый ЕС 21 июля 2022 года против президента рф путина и российского режима, был включен в законодательство Норвегии и вступил в силу в этой стране.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!