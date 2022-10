Евросоюз не смог утвердить новые санкции против россии

Послы стран Европейского Союза на встрече в Брюсселе в понедельник, 3 октября, не достигли договоренности относительно восьмого пакета санкций против российской федерации*.

Об этом в своем Twitter сообщил корреспондент «Радио Свобода» Рикард Джозвяк.

«Встреча послов ЕС закончилась. Пока нет договоренности по новому пакету санкций против россии. Завтра они соберутся снова с целью договориться — в том числе о граничной цене на нефть», — говорится в сообщении.

meeting of EU ambassadors over. no deal yet on the new #Russia sanctions package. they will reconvene again tomorrow with the aim to agree — including on an oil price cap. #Ukraine

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 3, 2022