Боксер и депутат Валуев получил повестку, но военкомат не посетил

Николай Валуев, являющийся российским политическим и спортивным деятелем, продемонстрировал полученную им повестку, а также высказался о проведении в рф мобилизации.

Депутат *рф с гордостью отметил, что за время работы в государственной думе его ни разу «не повысили». По словам Валуева, он никуда не спешит и посетит военкомат «после пленарных недель».

«Родина позовет-пойду. В военкомате буду после пленарных недель», – сообщил бывший боксер в своем Telegram-канале.

В повестке сказано, что Валуеву приказали посетить военкомат в Санкт-Петербурге еще 15 сентября, почти за неделю до объявления владимиром путиным «частичной» мобилизации. Также в ней написано, что «за неявку в указанный срок вы будете привлечены к установленной законом ответственности».



Однако, по всей видимости, в россии не действует закон в отношении чиновников. Помимо этого, депутат прокомментировал проведение в россии мобилизации.

«Это очень важное решение для страны. Дело в том, что если говорить с военной точки зрения, – пускай я и человек сугубо гражданский – то сегодня военные действия ведутся на довольно протяженное отрезке границы. Конечно же, того ресурса, который является контрактным, части российской армии и частей народной милиции из республик Донбасса, не хватает. Не стоило бы повторять многократное сказанное политиками и военными, что для освобождения контрактного боевого ресурса и существует частичная мобилизация. Ее охват в 300 тысяч человек поможет решить вопрос человеческого перевеса, который сейчас отражается не лучшим образом на боевых действиях», – сказал Валуев.

Также он добавил, что планирует в скором времени посетить военкомат, куда он ранее не пришел из-за того, что был в отъезде.



Ранее контрактники рф заявили, что все мобилизованные на войну в Украине погибнут.

Также «Курсор» сообщал о том, что россия мобилизует на фронт стрелков с косоглазием и ВИЧ-положительных.

Помимо этого, в Украине рассказали, как решают проблему иранских беспилотников.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!