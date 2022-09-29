Стрелки с косоглазием и ВИЧ-положительные: кого россия мобилизует на фронт

Появилась детальная информация о том, кого путин без зазрений совести отправляет на войну в Украине. Среди мобилизованных есть даже больные различными недугами.

Чуть больше недели прошло после объявления «частичной» мобилизации, в рамках которой *кремль пользуется всеми возможными человеческими ресурсами.

Об этом сообщает SVTV.

Так, известно о мобилизованном в Краснодаре 38-летнем сотруднике «Мегафона» Василие Малиночке, имеющем косоглазие. Он работает инженером отказоустойчивости платформ IТ-инфраструктуры «Мегафона», и его профессия подпадает под бронь Минцифры.

По словам помогающего мобилизованному юриста Антона Тимченко, Василия зачислили в армию после того, как он самостоятельно явился в военкомат. Он это сделал это еще до объявления мобилизации, потому что получил повестку на сборы.

Помимо него, в армию рф забрали еще трех «айтишников» из компании «Мегафон». Коллеги мобилизованного попросили главу Минцифры Максуту Шадаева освободить россиянина от службы в армии, но им отказали.

«И здесь начался традиционный бюрократический пинг-понг. Военком сетует, что Малиночку уже приписали к воинской части в поселке Молькино под Краснодаром, и все вопросы нужно решать там. В части ссылаются на то, что мобилизованных уже перебросили на подготовку под Новочеркасск и обращаться необходимо туда. Командир части в Ростовской области заявил Василию, что эти вопросы необходимо решать через призвавший его военкомат», – рассказал юрист.

По словам адвоката Павела Чикова, в военкоматы также вызывают ВИЧ-положительных, которых потом могут отправить воевать в Украине. Он утверждает, что мужчины с этим диагнозом наравне с другими получают повестки, если медицинская комиссия не присвоила им категорию «Д».

Адвокат сообщил, что получившего такую повестку гражданина в итоге отпустили, но как минимум одного ВИЧ-положительного уже отправили в пункт сбора, несмотря на состояние его здоровья. Теоретически, из запаса могут мобилизовать офицеров, у которых заболевание находится на ранних стадиях.



Ранее контрактники рф заявили, что все мобилизованные на войну в Украине погибнут.

Также «Курсор» сообщал о том, что от мобилизации сбежали больше россиян, чем их было во время наступления на Украину в феврале.

Помимо этого, в Украине рассказали, как решают проблему иранских беспилотников.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!