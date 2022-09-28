Они все погибнут: что говорят контрактники рф о мобилизованных

Побывавшие на войне в Украине российские контрактники и наемники поделились с журналистами своими мыслями касаемо проводящейся в рф мобилизации.

По словам оккупантов, все россияне, отправленные на фронт в рамках мобилизации, погибнут. Также они прокомментировали небоеспособность собственной армии.

Об этом сообщает российское издание «Медуза«.

Отметим, что военные решили не называть своих полных имен. Тем не менее они поделились интересной характеристикой происходящих событий в Украине и *россии.

«Если честно, они все там погибнут. Покалечатся и погибнут. Это же не подготовленная армия! Я, например, долго служил, сам пробивался – и все равно оказался неготовым. В первый же день понял, что совершил самую большую ошибку в своей жизни», – утверждает контрактник Кирилл.

А вот наемнику Анатолию невдомек, «что эта толпа будет делать». Он считает, что мобилизованным нечего делать на фронте, где уже «выхватили профессионалы». Оккупант считает, что в лучшем случае новых солдат ждет пребывание в резерве в Донецкой области, а в худшем – смерть.

«Эти 300 тысяч спартанцев-обрыганцев умрут первыми. Но ничего, надо и им немножко привыкать к действительности. Они очень много лет были под куполом, пока мы держали все это (силы НАТО – прим.ред) на расстоянии. Но и у атлантов тоже силы ограничены», – поделился своим мнением наемник Тимур.

Помимо этого, российские журналисты побеседовали с контрактником Чингизом, который воочию убедился в «небоеспособности российской армии».

«Мы просто ехали вперед – и нас постоянно бомбили. Потом встали под Киевом, окопались – и нас опять бомбили. Вот и вся война», – сказал он.

Оккупант рассказал о своем мобилизованном знакомом, который через несколько недель должен отправиться на фронт. Он против войны, но при этом считает, что если призвали, значит надо ехать.

«Покорно так. Мне это не нравится – я пытался его переубедить. Но он отвечает: «А что, десятку сидеть, что ли? Лучше помогу пацанам». Вот эта фраза стандартная – «нужно помочь пацанам»…Все пацаны нормальные уже уехали оттуда», – утверждает Тимур.

По его словам, он пытался объяснить россиянам, что россия и путин – агрессоры, а «защита Родины» посредством уничтожения городов в чужой стране – странная перспектива.

«Что Украина не нападала первой – что россия напала. Но у них один аргумент: «Ну, вот если бы НАТО пришло! И вообще хохлы – бандеровцы». Вот так вот. Я не знаю, откуда это все (у них в головах) берется», – добавил он.



Ранее военком рф заявил, что незаконно мобилизованные граждане сами в этом виноваты.

Также «Курсор» сообщал, что разведка Украины перехватила разговор, в котором мать солдата рф жалуется, что командование бросает их детей умирать.

Помимо этого, мы рассказали, что входит в представленный Евросоюзом восьмой пакет санкций против рф.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!