Более 90% украинцев верят в победу над рф — соцопрос

Большинство опрошенных утверждают, что победой можно будет считать изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года.

Более 90% опрошенных граждан Украины верят в победу их страны в войне против российской федерации*.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проводившегося Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива с социологической службой Центра Разумкова с 5 по 12 августа 2022 года при грантовой поддержке Университета Бремена и Международного фонда «Возрождение».

Так, в победу Украины верят 77% опрошенных, еще 15% — скорее верят. При этом не верят или, скорее, не верят в победу только 4% респондентов.

31% верящих в победу украинцев считают, что она состоится до конца этого года. По мнению 34%, она наступит через 1-2 года. 7% полагают, что для этого понадобится от 3 до 5 лет. Еще 23% затруднились ответить на этот вопрос и считанные проценты говорят, что победа наступит в очень долгосрочной перспективе.

Большинство опрошенных (55%) говорят, что победой можно будет считать изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года. Еще 20,5% даже более радикальны — победой в войне для них будет уничтожение российской армии и содействие восстанию/распаду внутри россии.

Относительно небольшие части респондентов будут считать победой завершение войны с теми или иными уступками со стороны Украины. Около 9% сочтут победой изгнание российских войск со всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, 7,5% — восстановление статус-кво по состоянию на 23 февраля 2022 года, а 3% — прекращение войны, даже если российская армия останется на территориях, которые были захвачены в результате полномасштабного вторжения.

«Более 75% респондентов поддержат решение после победы Украины и деоккупации ее территории о полном разрыве всех отношений с российской федерацией вплоть до полного запрета на въезд россиян в Украину», — говорится в пресс-релизе к соцопросу.

Опрос методом face-to-face проводился во всех регионах Украины на территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Опрошены 2024 респондента в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщал Курсор, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российская война против Украины и Европы началась в Крыму и с освобождением полуострова она и должна закончиться.

Также Владимир Зеленский предупредил россиян, что проведение псевдореферендумов на временно оккупированных украинских территориях поставит точку в переговорном процессе.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!