Более половины россиян осуждает людей, выехавших из страны из-за мобилизации – опрос

Социологи отметили, что чем старше респонденты, тем негативнее они настроены в отношении уехавших россиян.

Более половины (51%) граждан российской федерации* отрицательно или с осуждением относятся к выехавшим из страны из-за начала массовой мобилизации соотечественникам.

Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-Центра».

Положительно или «с пониманием» к выехавшим из россии в связи с мобилизацией относятся только 10% опрошенных. Среди тех, у кого два-три года назад в зарубежные страны эмигрировали родственники или близкие, с пониманием выехавших из-за мобилизации относятся 28% респондентов, с осуждением – 31%, нейтрально – 40%.

Около половины россиян (52%) осуждают знаменитостей, уехавших после начала войны. Социологи отмечают, что еще 41% относятся к уехавшим знаменитостям нейтрально, и лишь 5% – «с пониманием». А инициативу российских депутатов и чиновников по лишению собственности людей, из-за границы публично критикующих российское руководство, полностью или частично поддерживают 49% респондентов.

В общем, к людям, которые едут жить за границу (без уточнения причин), с осуждением относятся 25% россиян (в 2018 году таких было только 14%). Социологи также отметили, что чем старше респонденты, тем негативнее они настроены в отношении уехавших россиян.

Курсор писал ранее, что Украина пока не переносила войну на сторону врага, но меры кремля заставляют задуматься. Украинские военные обещают, что в 2023 году в рф будет еще больше взрывов и неожиданных «воспламенений».

Еще мы писали, что российская федерация не оставляет попыток захватить новые украинские территории, но наступательного потенциала у нее не хватает, поэтому оккупанты занимают оборонительные позиции.

Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать территорию Украины, но делают это с паузами, поскольку испытывают дефицит боеприпасов и ищут советские снаряды по всему миру.