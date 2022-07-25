Британская разведка озвучила основную дилемму командиров рф

В британском Министерстве обороны рассказали, что сейчас командование российской федерации* находится перед непростым выбором.

В Украине продолжается война с российской федерацией и сейчас командование страны-агрессора столкнулось с дилеммой.

Об этом сообщается в отчете британской разведки.

Российская армия по-прежнему сосредотачивает основные усилия, чтобы захватить Донбасс, но несет серьезные убытки и потери. В настоящее время противник столкнулся с выбором: либо обеспечить наступление на востоке Украины, либо усилить свою оборону на юге страны.

В британской разведке отмечают, что ни на Донбассе, ни на Херсонском направлении у российских оккупантов сейчас нет больших достижений. Зато у россиян очень много поврежденной техники.

«Курсор» писал ранее, что Украина продолжает защищать свои территории в войне с российской федерацией, нанося серьезные потери и убытки стране-агрессору. Сообщается, что за период полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили более 100 важных целей российских оккупантов.

Еще мы писали, что большинство российских солдат, которых отправили на войну в Украину, находятся в деморализованном состоянии. Они часто жалуются родственникам на халатное отношение своего командования, в частности на то, что они за технику переживают больше, чем за своих солдат.

Напомним, сколько «высокоточного» оружия уже использовала рф в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!