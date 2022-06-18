Британская разведка раскрыла планы россии по оккупации Донбасса

Российские оккупанты продолжают готовиться к наступлению на Северодонецк-Лисичанск, однако терпят большие потери и украинская армия заставляет их отступать.

Россия возобновляет усилия по продвижению на восток Украины через район города Изюм, чтобы захватить Северодонецк.

Согласно новому докладу британского министерства разведки, опубликованному сегодня утром, целью российской армии является проведение маневра, который повысит ее шансы на проникновение вглубь Донецкой области.

В то же время, украинские силы ведут контрнаступление к северо-западу от Изюма, чтобы отвлечь российские войска от Славянска.

Также, по информации экспертов, российские войска продолжают перегруппировку и переброску личного состава в пределах Запорожской области.

Между тем вчера Украина получила существенное усиление от ЕС, рекомендовавшего сделать ее страной-кандидатом. Ожидается, что на следующей неделе лидеры ЕС одобрят рекомендацию исполнительной власти относительно Украины и соседней Молдовы.

Президент Украины Владимир Зеленский вчера заявил: «Героизм украинцев дал Европе возможность создать новую историю свободы и убрать серую зону между блоком стран ЕС и россией*».

Решение по Украине приняла председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Лейн в цветах украинского флага: «Украинцы готовы пожертвовать собой ради европейской перспективы. Мы хотим, чтобы они вместе с нами жили европейской мечтой». Президент России Владимир Путин в ответ сказал: «Мы не видим никаких проблем во вступлении Украины в Европейский Союз. Это не военный блок, это право каждой страны присоединиться к экономическому союзу».

Ранее Курсор писал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова. По его словам, в российской властной верхушке есть высокоранговый чиновник, который «слил» информацию о начале войны до ее начала американским представителям.

Курсор сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!