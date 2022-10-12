Быстрее все закончится: в россии священник заговорил о ядерной войне

По мнению священнослужителя, если кто-то осуждается действия *рф – они должны «закрыть свой рот». Также он считает, что в случае начала ядерной войны нужно находиться поближе к эпицентру, потому что «так быстрее всё закончится».

Ранее стало известно о новых успехах контрнаступления ВСУ в Херсонской области.

Также «Курсор» сообщал, что в Пентагоне отметили, как ВСУ изменили динамику войны.

Помимо этого, ЕС может создать военную комиссия для помощи Украине.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!