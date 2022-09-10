Бывший друг путина рассказал о богатстве Шойгу и на чем он зарабатывал

Министр обороны российской федерации сергей шойгу крайне деловой и весьма богатый человек.
Об этом в интервью Дмитрию Гордону рассказал российский экс-банкир и бывший друг путина Сергей Пугачев.
По его словам, шойгу неглубокий человек, но и не идиот. Он давно начал заниматься бизнесом и преуспел в сфере торговли.
«…человек крайне бизнесовый, который очень богат. Очень богат. Который занимался бизнесом, когда Путин — я не знаю — жвачкой торговал», — поделился собеседник.
Бывший банкир добавил, что шойгу является самым старым министром российской федерации, он при должности уже 30 лет. До этого он активно занимался торговлей и перевозками
«Он пришел откуда? Из Абакана — из строительного треста. И сразу подсел на эту тему: торговля, Китай, перевозки, МЧС… И впоследствии чего только там не возили этими самолетами…», — добавил Пугачев.
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