Бывший друг путина рассказал о богатстве Шойгу и на чем он зарабатывал

Российский экс-банкир, бывший друг путина* Сергей Пугачев рассказал, что шойгу является очень богатым человеком и он был связан с торговлей.

Министр обороны российской федерации сергей шойгу крайне деловой и весьма богатый человек.

Об этом в интервью Дмитрию Гордону рассказал российский экс-банкир и бывший друг путина Сергей Пугачев.

По его словам, шойгу неглубокий человек, но и не идиот. Он давно начал заниматься бизнесом и преуспел в сфере торговли.

«…человек крайне бизнесовый, который очень богат. Очень богат. Который занимался бизнесом, когда Путин — я не знаю — жвачкой торговал», — поделился собеседник.

Бывший банкир добавил, что шойгу является самым старым министром российской федерации, он при должности уже 30 лет. До этого он активно занимался торговлей и перевозками

«Он пришел откуда? Из Абакана — из строительного треста. И сразу подсел на эту тему: торговля, Китай, перевозки, МЧС… И впоследствии чего только там не возили этими самолетами…», — добавил Пугачев.

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