Бывший заключенный-вагнеровец рассказал умиляющую историю о своем первом сроке

В сети появилось видео с пленным российским заключенным, воевавшим в Украине в чвк «вагнер»*. Пленный рассказывает, как впервые попал в тюрьму.

По его словам, «первая ходка» была за то, что он облил прокурора зеленкой. Как сказал бывший заключенный, они поспорили с товарищами на ящик вина.

«Зеленки было полведра. … Аптеку ограбили», — уточнил «вагнеровец».

Как сообщал Курсор, по состоянию на начало февраля более 7600 российских военных обратились в проект «Хочу жить» по поводу добровольной сдачи в украинский плен. Об этом сообщила заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Наталья Костенко.

По ее словам, на фоне слухов об очередной мобилизационной кампании в рф, некоторые военные по ту сторону конфликта стали более активно интересоваться возможностью сдаться в плен. Так, за январь сайт проекта посетили 5,6 млн пользователей, из которых 4,7 млн — из российской федерации. Пока они оставили более 7600 заявок на сдачу в плен.

«Пока российская пропаганда не извратила факты, хочу заверить, что содержание военнопленных, добровольно сдавшихся в рамках проекта, происходит в соответствии с положениями Женевских конвенций. По собственному желанию они могут потом вернуться домой в результате обмена или попросить убежища», — сообщила Костенко.

Ранее Курсор информировал, что в украинской разведке оценили шансы завершить войну с рф в 2023 году. Украинские военные заверили, что постараются максимально приблизить конец военных действий.

Напоминаем, что разведка США дала прогноз по развитию войны в Украине зимой. Аналитики уверенны, что уменьшение интенсивности боевых действий в Украине продлится несколько месяцев, и обе стороны готовятся к контрнаступлению после зимы

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!