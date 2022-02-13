Чиновник: Украина не видит смысла в закрытии воздушного пространства

Михаил Подоляк заявил, что решения конкретных авиакомпаний о приостановке полетов в Украину не имеют ничего общего с политикой целого государства.

Украина не видит смысла закрывать свое воздушное пространство на фоне эскалации конфликта с Россией, заявил в воскресенье высокопоставленный украинский чиновник, после того как Соединенные Штаты предупредили, что российские войска могут вторгнуться в восточноевропейскую страну в любой момент.

Голландская авиакомпания KLM заявила в субботу, что немедленно прекращает полеты в Украину, а украинская авиакомпания SkyUp заявила в воскресенье, что ей пришлось перенаправить один из своих самолетов после того, как владелец арендованного самолета запретил полет в воздушное пространство Украины.

«Самый важный момент заключается в том, что сама Украина не видит смысла в закрытии неба. Это нонсенс. И, на мой взгляд, это напоминает некую частичную блокаду», — сказал Михаил Подоляк, советник главы администрации президента Украины.

«Если конкретные авиаперевозчики решили изменить расписание полетов, это, конечно, не имеет никакого отношения к решениям или политике нашего государства», — заявил он.

Соединенные Штаты, их западные союзники и другие страны сокращают или эвакуируют сотрудников посольств и советуют своим гражданам не ездить в Украину на фоне противостояния.

Вашингтон заявил, что российские военные, которые сосредоточили более 100 тысяч военнослужащих вблизи Украины, могут вторгнуться туда в любой момент. Москва отрицает наличие таких планов и называет подобные предупреждения «истерией».

Курсор ранее писал, что МИД Израиля призывает своих граждан, находящихся в Украине, покинуть страну. Министерство иностранных дел Израиля и Посольство Израиля в Украине призывают израильских граждан, находящихся на территории Украины, пересмотреть необходимость пребывания в этой стране и в любом случае избегать приближения к зонам повышенной опасности.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.