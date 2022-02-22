Число израильтян, желающих покинуть Украину, стремительно растет

Согласно последним данным, число израильтян на рейсах из Украины в Израиль заметно увеличилось — сейчас уже более половины самолётов заполнены пассажирами.

С каждым днем все больше израильтян стремятся покинуть Украину из-за обострения ситуации на востоке страны. С этой целью был открыть новое консульство Израиля во Львове.

Цель нового консульского отдела Израиля во Львове — предоставление консульских услуг израильтянам, желающим покинуть Украину, подчеркнула пресс-секретарь посольства в интервью, прибыв в город.

Львовский офис, который открылся в прошлый четверг, сегодня обработал по телефону более 50 дел. Граждане Израиля звонят по номеру офиса, где решаются некоторые вопросы, а другие приезжают в офис для оформления анкет, необходимых для въезда в Израиль.

«В связи с последними событиями, конечно, есть те, кто хочет уехать, а есть те, у кого есть проблемы, поэтому они обращаются к нам», — говорит она.

По ее словам, рейсы, вылетающие из Украины в Израиль, заполнены более чем на 50%.

Курсор ранее писал, что Еврейское агентство отзывает своих эмиссаров из Киева. Еврейское агентство вслед за посольство Израиля в Украине заявило, что на фоне обострения ситуации на востоке Украины перенесет свой офис на запад страны.

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