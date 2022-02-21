Еврейское агентство отзывает своих эмиссаров из Киева

Еврейское агентство вслед за посольство Израиля в Украине заявило, что на фоне обострения ситуации на востоке Украины перенесет свой офис на запад страны.

Еврейское агентство сообщило, что переводит своих эмиссаров из Киева в западноукраинский город Львов.

Агентство будет продолжать работать и оказывать услуги евреям в Киеве через местных работников.

Решение будет пересмотрено в начале следующей недели.

МИД также принял решение о переводе своих сотрудников из Киева во Львов сегодня утром.

Курсор ранее писал, что Путин объявил о признании независимости «ДНР» и «ЛНР». Путин заявил, что «Украина не оставила выбора России» и именно поэтому он заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР. После объявления своего решения, Путин подписал президентский указ о признании так называемых «ДНР и ЛНР» независимыми государствами. Также российский лидер подписал с «главами» так называемых «ДЛНР» Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником договора о дружбе и сотрудничестве.

Кроме того, в ЕС и США рассказали, какие санкции готовы ввести против России. О санкциях против РФ рассказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, меры затронут все товары, которые производятся европейскими и американскими компаниями. В том числе и те, которые срочно нужны РФ.

Кроме того, ФСБ сообщило о разрушении российского пограничного пункта. Российские спецслужбы сообщили, что со стороны Украины якобы прилетел снаряд, который разрушил пограничный пункт в Ростовской области. Последствия взрыва зафиксировали на видео.

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