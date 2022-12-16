Число жертв российских атак выросло: спасатели в Кривом Роге разбирают завалы

После попадания российской ракеты в жилой дом в Кривом Роге Днепропетровской области погибло двое людей, ранено восемь, из них трое маленьких детей.

В результате российских обстрелов 16 декабря разрушен жилой дом в Кривом Роге.

В многоквартирном доме обрушился целый подъезд. Сразу власти сообщили о двоих погибших. Сейчас число раненых возросло до восьми, из них трое маленьких детей.

Спасатели ГСЧС опубликовали фото разрушенного дома.

Кроме того, спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов, сообщил, что по Киеву и области российские террористы выпустили 40 ракет. 37 ракет были успешно сбиты украинской ПВО.

В Укрэнерго объявили о чрезвычайной ситуации. Большая часть Украины продолжает оставаться без света. «Нет технической возможности обеспечить светом около 50% потребителей, в частности, и критическую инфраструктуру», — заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Ранее Курсор писал о ракетных ударах по Украине: опубликованы фото попадания в жилые дома.

Напомним, наш сайт сообщал о новых массированных обстрелах: российские ракеты вновь нацелены на украинские города.

Также мі информировали, что у Зеленского назвали главных «авторов» войны в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!