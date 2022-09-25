Дефекты дикции: лавров перекрутил названия украинских областей

На своем скандальном выступлении на Генассамблее ООН, главный дипломат рф лавров* умудрился исковеркать названия украинских областей, которые Кремль подводит к незаконному присоединению к рф.
В итоге Луганская область превратилась в Лаосскую, а Запорожская — в Запорожную. Он, конечно, сразу поправился, но это не отменяет общего восприятия — кремлевскому режиму плевать на Украину и украинский народ, на жителей всех областей, интересует только захват территорий и ресурсов.
Хотя после того, как российские войска разбомбили почти все русскоязычные города на Донбассе, а также зверствовали в Мариуполе, Буче, Изюме, и, по всей видимости, это еще не все города-жертвы.
Ранее Курсор писал, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация.
Также мы сообщали, что на фоне войны: путин обратился к еврейской общине в Рош ха-Шана. «Важно, чтобы евреи россии, сохраняя верность духовной традиции своих предков, вносили весомый вклад в сохранение культурного многообразия нашей страны», — написал путин.
Напомним, евреев возмутил украинский мультфильм, который показывали в поезде до Умани.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!