Детский омбудсмен рф цинично поблагодарила путина за украденного из Мариуполя ребенка

Путин в очередной раз обвинил Украину в «неприкрытой агрессии».

Лидер *россии владимир путин провел встречу с уполномоченным при президенте по правам ребенка марией львовой-беловой.

Об этом сообщает «ТАСС».

Кремлевский диктатор начал беседу с того, что в последнее время у детского омбудсмена рф в последнее время стало намного больше работы. По его словам, он проверил документы и узнал, что на 12% увеличилось количество обращений граждан, в том числе по поводу «усыновления» детей из оккупированных украинских территорий.

Путин упомянул, что институт уполномоченного по правам ребенка занимается этим вопросом почти 9 лет. То есть, с того момента, когда россия начала оккупацию Украины с Донецкой и Луганской областей.

Он обвинил Украину в «неприкрытой агрессии» якобы в адрес Донбасса, что стало, по его словам, настоящей трагедией, в том числе для детей. Также президент рф упомянул, что омбудсмен «усыновила» 15-летнего ребенка из оккупированного украинского города Мариуполя.

«Теперь я знаю, что такое быть мамой ребенка из Донбасса. Сложно, но друг друга точно любим…Я думаю, что со всем справимся, правильно?», – цинично заявила Львова-Белова.

Также «Курсор» сообщал, что Зеленский прокомментировал встречу с главой МИД Израиля Коэном.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!