Небесное судно вылетит из *москвы, точное время пока не сообщается, но вылет планируют осуществить в первой половине дня. Организатором полета является Leah Avital.
Об этом сообщает «Голос Израиля».
Это является волонтерским экспериментальным проектом и первым таким рейсом в своем роде. Самолет приземлится в Шар-Эль-Шейхе, далее в Израиль пассажиров повезут на автобусе.
Стоимость билета на самолет и автобус составляет 64 тысячи рублей. Допускается 23 кг багажа и 5 кг ручной клади. В случае отмены рейса всю сумму вернут. Сообщается, что вылет состоится на 90%, если наберут 170 человек. Если не наберут на 30 сентября, то вылет перенесут на воскресенье, 2 октября, через Иорданию или Баку. Билеты по-прежнему есть.
Подробности касаемо того, куда обращаться для приобретения билета, ищите в публикации:
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Также «Курсор» сообщал о том, что в Израиле растет число семей, которым нужна продовольственная помощь.
Помимо этого, журналисты рассказали, что ряду израильтян не разрешили въехать в Эстонию из рф.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!