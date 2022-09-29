Для евреев организовали экстренный вылет из рф: подробности

На 30 сентября запланирован экстренный вылет из россии в Израиль для евреев репатриантов и граждан Израиля, которые по прилету, возможно, получат компенсацию за купленный билет.

Небесное судно вылетит из *москвы, точное время пока не сообщается, но вылет планируют осуществить в первой половине дня. Организатором полета является Leah Avital.

Об этом сообщает «Голос Израиля».

Это является волонтерским экспериментальным проектом и первым таким рейсом в своем роде. Самолет приземлится в Шар-Эль-Шейхе, далее в Израиль пассажиров повезут на автобусе.

Стоимость билета на самолет и автобус составляет 64 тысячи рублей. Допускается 23 кг багажа и 5 кг ручной клади. В случае отмены рейса всю сумму вернут. Сообщается, что вылет состоится на 90%, если наберут 170 человек. Если не наберут на 30 сентября, то вылет перенесут на воскресенье, 2 октября, через Иорданию или Баку. Билеты по-прежнему есть.

Подробности касаемо того, куда обращаться для приобретения билета, ищите в публикации:

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!