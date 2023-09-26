До какого года россия решила продлить войну – ответ шойгу

От "Киев за 3 дня" до куда более пессимистичного сценария.

В ходе заседания минобороны *рф глава ведомства сергей шойгу назвал якобы сроки завершения войны в Украине.

По словам высокопоставленного российского чиновника, так называемая "специальная военная операция", в действительности являющаяся полномасштабной войной против Украины, продлится как минимум до 2025 года.

"Последовательная реализация мероприятий, планов деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей", – заявил он.

Шойгу заявил, что в нынешних условиях рф якобы сможет нарастить боевую мощь в своей армии. В частности, за счет поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учетом опыта войны в Украине.

Напомним, что недавно в Институте по изучению войны (ISW) рассказали, что президент рф приказал шойгу. Так, по словам источника в кремле, диктатор хочет остановить контрнаступление ВСУ и вернуть ВС рф инициативу на фронте до начала октября.

По этой причине россияне могли усилить свои атаки. Аналитики утверждают, что на правдивость этой информации может указывать, что командование рф приказывает проводить беспощадные контратаки.

Также "Курсор" сообщал, что экс-депутат госдумы рф ответил, способны ли россияне свергнуть путина.

Помимо этого россиянка приехала в Украину за своим "без вести" пропавшим мужем-военным.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!