В ЕС рассказали, когда россия вернется к ядерному шантажу

По словам Жозепа Борреля, тот, кто нарушает Устав ООН и международное право, «без колебаний будет угрожать всем, что есть в его арсенале террора».

Российская федерация* ввернется к ядерным угрозам, когда «отчается из-за того, что дела идут не так, как надо».

Об этом в интервью польскому изданию PAP заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он отметил, что международное сообщество «очень ясно отвергло безответственный ядерный шантаж россии». При этом российские чиновники, принимающие решение о возможном применении ядерного оружия, «четко услышали» этот месседж.

«Очевидно, что тот, кто опрометчиво нарушает Устав ООН и международное право, и начинает отчаиваться от того, что все пошло не так, как он хочет, без колебаний будет угрожать всем, что есть в его арсенале террора», — добавил главный дипломат ЕС.

Как сообщал Курсор, российский диктатор владимир путин продолжает ядерный шантаж, в текущем месяце он заявил, что «угроза ядерной войны нарастает», но глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс считает, что рф преследует цель запугивания.

По его словам, Соединенные Штаты Америки дали российской федерации понять, какие серьезные последствия ее ожидают, если будет применено против Украины ядерное оружие. На данный момент в ЦРУ не видят четких доказательств того, что глава кремля планирует применить ядерные заряды, он пока пытается лишь запугать мир.

Курсор писал ранее, что помогая Ирану, россия нарушила договор о нераспространении ядерного оружия.

Еще мы писали, что президент россии владимир путин подтвердил свою ядерную угрозу Западу, готовя к применению массивную ядерную ракету, способную поразить как США, так и Великобританию.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!