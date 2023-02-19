Экс-командир спецназа Израиля рассказал о новом наступлении рф в Украине

Оккупанты действительно могут попытаться снова ударить по разным городам.

24 февраля будет ровно год с момента начала полномасштабной войны на территории Украины, которую развязала российская федерация*. Из-за этого в интернете появляется много информации, касающейся новой попытки оккупантов пойти в наступление. Подполковник ГУР и экс-командир спецназа Израиля Денис Десятник рассказал, чего стоит ожидать от армии агрессора.

Об этом он рассказал «24 каналу».

По его словам, такого наступления как было год назад уже не произойдет. Ближе к концу февраля российские захватчики могут попытаться пойти в новую атаку, но это не будет штурм Киева или наступление со всех сторон. На этот раз солдаты рф могут сделать по-другому, в частности стянуть большое количество живой силы и техники в Донецкую и Луганскую области, чтобы полностью взять их под свой контроль.

При этом, есть высокая вероятность ракетных ударов по большим городам Украины, в частности Киеву, Днепру, ведь единственное, что могут россияне — это пугать мирных людей терроризмом.

«Курсор» писал ранее, что украинские военнослужащие уже почти год мужественно отстаивают свою независимость и свободу в борьбе с российским агрессором. И чтобы выгнать оккупантов со своей земли, как считает Верховный главнокомандующий НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, им нужны истребители F-16, БПЛА и ракеты большой дальности.

Еще мы писали, что в течение последней неделе в воздушном пространстве Украины начали сбивать российские воздушные шарики с отражателями. В британской разведке объяснили, с какой целью их запускают оккупанты.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена открыто заявила о том, что рф совершила «преступления против человечности» во время своего о вторжения в Украину.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!