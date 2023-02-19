В британской разведке объяснили, зачем рф запускает над Украиной воздушные шары

В течение последней неделе в воздушном пространстве Украины начали сбивать российские воздушные шарики с отражателями. В британской разведке объяснили, с какой целью их запускают оккупанты.

Об этом сообщается на странице Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Согласно информации разведчиков, россияне начали применять новую тактику и такими шарами они пытаются «напрячь» и отвлечь сили украинской противовоздушной обороны. Предположительно, они хотят заставить украинцев таким образом потратить свои боеприпасы и ракеты «земля-воздух».

Британская разведка считает, что воздушное пространство Молдовы было закрыто 14 февраля из-за появления объекта в форме шара, возможно, принадлежащего российской федерации*.

«Курсор» писал ранее, что в Министерстве обороны Великобритании заявили, что потери москвы в войне против Украины достигают до 200 тысяч военных, из которых до 60 тысяч так называемый «груз 200».

Еще мы писали, что армия российской федерации продолжает использовать территорию Беларуси в своих целях, но на данный момент оккупанты не располагают таким количеством техники и живой силы, чтобы пойти в новое наступление на Киев. Однако владимир путин оказывает на Лукашенко давление и пытается вовлечь его военных в войну против Украины.

Напомним, по словам представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Черняка, нового масштабного наступления со стороны рф на годовщину войны с Украиной не будет, агрессор не имеет на это ресурсов.