В те времена ныне погибший был шеф-поваром путина.

Бывший президент США Джордж Буш признался, что его шокировало то, что более 17 лет назад его сфотографировали, когда вместе с ним в кадре был главарь "вагнеровцев" *евгений пригожин.

Об этом он сообщил, когда выступал на конференции Ялтинской европейской стратегии, передает Уahoo.

У экс-главы Вашингтона спросили, шокировала ли его новость о том, что "повар путина" погиб в авиакатастрофе. Однако, судя по ответу Буша, удивило его не это.

"Нет, меня шокировало то, что я на днях видел фотографию саммита G8 в санкт-петербурге, где он был тем парнем, который подавал мне еду. Он был шеф-поваром путина, и он был на фото", – ответил он.

По словам бывшего президента, он не может вспомнить, чтобы проводил личную встречу с пригожиным.

"Единственное, что я знаю, это то, что я выжил", – подчеркнул он.

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Следует отметить, что речь идет о снимке, который датируется 14 июля 2006 года. Тогда Буш и его супруга Лора посетили обед с президентом рф владимиром путиным, на которой был пригожин.

Встреча прошла в Константиновском дворце в рамках 32-го саммита G8 в санкт-петербурге. Тогда российская федерация впервые приняла у себя встречу G8. В тот период США и россия обсуждали вопрос дальнейшего открытия между двумя странами, а также возможность присоединения рф к Всемирной торговой организации.

Ранее бывший президент США Джордж Буш-младший рассказал о своей давней обиде на путина.

Также «Курсор» сообщал, что путин опять угрожал ударами по украинским АЭС и обвинил во всем Британию.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!