Эксперт назвал условия, которые помогут Украине освободить Крым

По его словам, в ВСУ есть абсолютно все перспективы для освобождения полуострова.

Украина уже почти год противостоит российскому агрессору и ВСУ не намерены «замораживать» войну и будут сражаться до тех пор, пока не вернут все оккупированные территории, в том числе Крым. Полковник запаса и военный эксперт Петр Недзельский назвал условия, которые помогут украинским военным быстрее освободить полуостров.

Об этом он рассказал в интервью «Обозревателю«.

По словам эксперта, для деоккупации Крыма военным нужно уничтожить Крымский мост и Черноморский флот. А для этого, Украине нужно дальнобойное вооружение. Если падет Крымский мост, то рф* потеряет все логистические связи с полуостровом, а благодаря этому сооружению туда попадает техника и другие необходимые средства путинским военным.

Залогом того, что Черноморский флот будет уничтожен, офицер называет предоставление Западом Украине ракетных систем дальностью 300 км и более.

Петр Недзельский отметил, что ВСУ имеют все перспективы для освобождения Крыма, но нужно только правильное оружие, чтобы начать военную операцию.

К слову, российская федерация аннексировала украинский Крым в 2014 году путем проведения псевдореферендума.

«Курсор» писал ранее, что во временно оккупированном Крыму члены партизанского движения «Атеш» ликвидировали двух сотрудников росгвардии.

Еще мы писали, что миллиардер Илон Маск утверждает, что поддерживает Украину, но в то же время обеспокоен готовностью США помочь ей освободить Крым.

Напомним, что аннексированный Крым планируют возвращать комбинированным путем. Глава украинской разведки подчеркнул, что ВСУ войдут на территорию полуострова с оружием в руках.