Крымские партизаны ликвидировали офицеров росгвардии: кадры попали в сеть

В движение «Атеш», которое уничтожило российских офицеров, входят украинские и татарские партизаны.

В оккупированном Крыму члены партизанского движения «Атеш» ликвидировали двух сотрудников росгвардии*. Об этом сообщили в «Центре национального сопротивления».

Офицеры росгвардии направлялись на отдых из Севастополя в Симферополь, но их планам помешал взрыв. Сработало самодельное взрывное устройство.

Российская сторона отказалась разглашать об инциденте, чтобы не разрушать «стабильной» обстановки в регионе.

Как сообщал «Курсор», в ночь с 4 на 5 января в Крыму прогремели несколько взрывов. Оккупанты пояснили это работой ПВО, которая якобы пыталась сбить дроны.

Также «Курсор» писал, что ранее в Крыму горели казармы, где размещали мобилизированных россиян. Пожар вспыхнул в пгт Советское.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!