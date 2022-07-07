Эксперт объяснил, почему Украине не подходит система «Железный купол»

В Украине продолжается война с российской федерацией*, которая наносит интенсивные удары по военным и цивильным объектам страны. В связи с этим, украинской стороне необходима система противоракетной обороны, но «Железный купол» не подойдет.

Таким мнением поделился Офицер вооруженных сил Азербайджана и военный эксперт Агиль Рустамзаде, передает «НВ».

По его словам, «Железный купол» — дорогая система и она была установлена Израилем для защиты от кустарных ракет. Хотя она не эффективна на 100%, поскольку 7 месяцев назад террористическая организация начала массово запускать ракеты по Тель-Авиву, истощив запасы «Железного купала».

Украина же, как считает эксперт, может обеспечить себя защиту от «Градов» и «Ураганов» системами подешевле. Да и «Железный купол», как и в Израиле, ей не подходит, потому что территория Украины значительно больше, чем Израиль и поэтому сложно обеспечить такой стране полноценную противоракетную оборону.

Агиль Рустамзаде отметил, что нет такой страны в мире, воздушное пространство которой защищено на 100%.

«Курсор» писал ранее, что Израиль заблокировал продажу Соединенными Штатами батарей противоракетной обороны «Железный купол» Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!