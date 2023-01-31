В ВСУ рассказали, какие ракеты рф имеет в достаточном количестве

Российская федерация продолжает обстреливать территорию Украины иранскими дронами-камикадзе и ракетами. И запасы оккупантов существенно не изменились.

Об этом «24 Каналу» рассказал пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, захватчики будут продолжать производить новые ракеты и использовать все оставшиеся компоненты для производства высокоточного вооружения. В первую очередь речь идет о таких ракетах как «Искандеры», Х-101, Х-555 и «Калибр». Их считают в первую очередь, поскольку это высокоточное и дальнобойное оружие.

Пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ отметил, что россияне также имеют запасы ракет типа Х-22, зенитных ракет, в частности С-300. Поэтому украинцам не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги, так как ракетная угроза остается высокой.

Более того, есть вероятность, что агрессор получит баллистические ракеты от Ирана. А значит Украине стоит укрепить свои системы противовоздушной обороны.

«Курсор» писал ранее, что согласно оценке украинской разведки, россияне на сегодняшний день могут изготавливать примерно 30 ракет Х-101, а если брать во внимание «Калибры», то это где-то 15-20 единиц в месяц.

Еще мы писали, что армия рф сейчас не обстреливает Украину гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» как минимум потому, у нее небольшое количество таких снарядов, а также проблемы с самолетами-носителями — МиГ-31.

Напомним, что запасы россиян являются советскими, у них есть ракеты, построенные в 1960-х годах, 1970-х, 1980-х годах. То есть, их много, но есть один важный нюанс.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!