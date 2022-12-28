Эксперт предположил, может ли война в Украине закончиться в 2023 году

Украина на протяжение десяти месяцев сражается за свою свободу и независимость с российским агрессором и показала, что не намерена отдавать свои территории, а наоборот, будет воевать до конца, выйдя на свои границы 1991 года. В украинской разведке заявили, что военный конфликт закончиться в 2023 году. Эксперт Олег Жданов считает, что такой прогноз вполне вероятный.

Об этом он рассказал на своем ютуб-канале.

По его словам, если глава украинской разведки Кирилл Буданов сделал такой прогноз, значит у него на это есть основания. Но никто не говорит о 100% гарантии, так как сейчас ее никто дать не может. Однако его слова внушают оптимизм.

Военный эксперт подчеркнул, что вероятность того, что война в Украине закончиться весной следующего года, достаточно высокая.

«Курсор» писал ранее, что рф договорилась с Ираном о поставках 1700 ударных беспилотников и уже использовала для атак по Украине 540 из полученных дронов.

Еще мы писали, что по словам начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, на сегодняшний день вероятность повторного нападения на территорию Украины со стороны Беларуси низкая.

Напомним, Кирилл Буданов отметил, что в рф понимают, что проигрывают войну и кремль начинает постепенно готовить к этому граждан. Это заметно по риторике кремлевских пропагандистов, которая изменилась за последние три месяца.