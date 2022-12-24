В Киеве посчитали, сколько иранских дронов-камикадзе еще осталось у россии

Российская федерация* выпустила по Украине уже почти треть закупленных у Ирана дронов-камикадзе Шахед.

Об этом в интервью американскому изданию The New York Times рассказал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова,

Он уточнил, что рф договорилась с Ираном о поставках 1700 ударных беспилотников и уже использовала для атак по Украине 540 из полученных дронов.

По словам Буданова, россияне используют смертоносное оружие в основном в тактических ударах вдоль линии фронта и по объектам украинской энергетической инфраструктуры. При этом большинство дронов-камикадзе сбиваются украинскими военными.

В то же время, по словам начальника ГУР, эти беспилотники являются дешевыми. Так, себестоимость их производства составляет около 7000 долларов за единицу. При этом сколько именно средств Иран действительно получил от кремля за оружие – неизвестно.

А вот передавать агрессору баллистические ракеты Тегеран пока не торопится «по понятным причинам».

«Потому что как только россия выпустит первые ракеты, санкционное давление на Иран усилится», — убежден Буданов.

Как сообщал Курсор, американский лидер Джо Байден заявил, что президент россии владимир путин не собирается прекращать войну в Украине, но у него не получится достигнуть своей цели.

Наша редакция писала, что в США сделали заявление о поставках россии иранских ракет. По словам Джона Кирби, Тегеран продолжает поставлять россии боевые беспилотники, которые рф «использует для того, чтобы убивать украинцев и бить по их гражданской инфраструктуре».

Напомним, что эксперт предположил, сколько рф может получить ракет от Ирана.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!