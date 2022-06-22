Отставной генерал бундесвера рассказал, чем закончиться война Украины и россии

По словам военного, россии* бросит все силы, чтобы захватить Донбасс.

По мнению отставного генерала бундесвера Удо Ойлига, война между россией и Украиной будет затяжной.

Об этом военный сказал в интервью DW.

Ойлиг отметил, что на сегодняшний день нет каких-либо предпосылок для того, чтобы можно было бы достичь прекращения огня. Он добавил, что завершение войны между россией и Украиной возможно только в том случае, когда обе стороны будут убеждены в том, что они добились своих целей.

«Для Украины — это сохранение и защита территориальной целостности страны в максимально возможной степени, для России — осознание того факта, что завоевания и новые действия российской армии ведут не к успеху, а к весьма значительным человеческим и материальным потерям», — сказал отставной генерал.

По словам Ойлига, украинские военные не согласятся прекратить огонь, «если для этого надо будет пожертвовать большой частью территории страны».

Ранее Курсор писал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия будет продолжать войну в Европе, пока не захватит все территории бывшего СССР. По словам Зеленского, если Украина не выдержит и падет, то все другие бывшие республики Советского Союза окажутся в большой опасности.

Также сообщалось, что путин угрожает миру очередным оружием, у которого нет аналогов. путин заявил, что россия намерена еще больше укреплять свои вооруженные силы с учетом якобы потенциальных военных угроз и рисков.

Стало известно, где может произойти столкновение россии и НАТО.

Ранее Курсор писал, что россия в очередной раз угрожает Литве. МИД рф требует немедленной отмены «откровенно враждебных» ограничений Литвы на железнодорожный транзит санкционированных ЕС товаров в эксклав Калининград, зажатый между Литвой и Польшей.

Курсор сообщал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова. По его словам, в российской властной верхушке есть высокоранговый чиновник, который «слил» информацию о начале войны до ее начала американским представителям.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!