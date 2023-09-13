Эксперт рассказал, когда будет выполнена основная задача контрнаступления ВСУ

Прорыв линий не является первоочередной целью.

В начале лета Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали масштабное контрнаступление на юге и востоке страны, чтобы выгнать российских захватчиков. И задачу, поставленную перед украинскими защитниками, в рамках наступления, можно будет считать выполненной, если они вернут под свой контроль железную дорогу на временно оккупированных территориях.

Об этом рассказал майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, передает "РБК-Украина".

По его словам, первоочередной задачей ВСУ не является прорыв линий обороны россиян, особенно в нескольких местах. Достаточно прорваться в одном месте, чтобы продолжить движение по тылам противника.

Алексей Гетьман подчеркнул, что российские солдаты обустроили свои оборонительные рубежи параллельно железной дороге Волноваха - Токмак - Джанкой и это единственная дорога, благодаря которой им удается перевозить большое количество военных грузов. Оккупантам не интересно защищать населенные пункты, им главное сохранить под контролем железнодорожные пути, потому что без них рухнет логистика южной группировки.

Выход ВСУ на железную дорогу может означать выполнение целей в определенной степени задач, которые были поставлены перед солдатами в летне-осенней кампании. И это станет переломным моментом в войне, как считает майор запаса ВСУ, особенно, в комплексе с уничтожением Крымского моста, незаконно возведенного российской федерацией*. Все это приведет к тому, что на полуострове у захватчиков останется запасов на пару месяцев, после этого у них не будет ресурсов, чтобы воевать.

"Курсор" писал ранее, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают контрнаступление на юге и востоке страны, ежедневно пополняя статистику потерь путинской армии. На Донбассе захватчики испытывают ряд проблем, а это подрывает их морально-психологическое состояние.