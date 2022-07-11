Белорусские спецназовцы решились на открытую угрозу в сторону Лукашенко

Минск и так позволил Кремлю разместить на территории Беларуси российские войска и провести широкомасштабные военные учения, которые на самом деле оказались подготовкой к нападению на Украину.

Командующие пятой бригады ССО Беларуси обратились к самопровозглашенному президенту страны Александру Лукашенко в открытом письме. В нем они заявили, что не хотят, чтобы их посылали на войну с украинцами, начатую россией*, а также пригрозили бунтом.

Об этом пишет американское издание Newsweek.

В письме говорится, что, если Беларусь открыто вступит в войну против Украины, то ее исключат из сообщества цивилизованных стран. Она на долгие годы будет в изгнании. Вход в войну можно расценивать, как написали спецназовцы, только как попытку уничтожения суверенитета Республики Беларусь.

Отметим, что, согласно новому опросу, большинство военных и гражданских Беларуси не поддерживают вступление их страны в войну против Украины. Аналитический центр Chatham House утверждает, что в июне этого хотели лишь 23 процента жителей страны.

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