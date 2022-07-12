В Латвии оценили возможность применения путиным ядерного оружия

Российские пропагандисты все время грозят тем, что путин использует ядерное оружие против США или других стран Запада. В Латвии сообщили, что мир должен быть к этому готов.

Власти Латвии не исключают возможности того, что владимир путин* решится на использование ядерного оружия. Однако, если это произойдет, то кремлевскому режиму придется ответить за свои действия.

Об этом рассказал глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью украинскому ТСН.

По его словам, риск того, что москва решится запустить ядерные ракеты куда-то остается. Более того, она может решиться на использование любого вида оружия массового уничтожения, включая биологическое или химическое. Мир должен быть к этому готов.

При этом он заявил, что пропаганда в рф все время угрожает запустить ядерные ракеты в сторону Нью-Йорка или Вашингтона.

Ринкевичс решил напомнить, что и США, и Великобритании также являются ядерными державами. Любое нападение на них вызовет ответную реакцию.

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