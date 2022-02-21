Война в Украине: боевики обстреляли Луганск, чтобы обвинить ВСУ в зверствах на Донбассе

Боевики ночью устроили провокацию, обстреляв Луганск с целью обвинить в этом ВСУ.

Сегодня ночью боевики обстреляли Луганск с целью обвинить в этом ВСУ.

Об этом сообщает телеграм 24 канал.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Байден и Путин договорились провести саммит по украинскому кризису. Встречу назначили на 24 февраля, однако ее можно будет провести лишь в том случае, если Россия не вторгнется в Украину.

Также читайте о том, что Великобритания назвала обязательства Путина перед Макроном хорошим знаком для Украины. Борис Джонсон заявил, что итогом переговоров президентов Франции и России стало понятие того, что Путин готов к диалогу, итогом которого может стать дипломатическое решение конфликта на востоке Украины.

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