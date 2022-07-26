Эксперт рассказал, существует ли угроза для Запорожской АЭС со стороны россиян

По словам военного эксперта Олега Жданова, россияне прячутся на украинской АЭС, превратив ее в военную базу.

Об этом Жданов заявил в интервью Радио НВ.

Жданов отметил, что россияне не стреляют с территории атомной станции, но обстрелы совершаются в непосредственной близости от АЭС. Чаще всего обстрелы по территории Украины или позициям ВСУ или «Градами» с боеприпасами «Торнадо», или РСЗО «Ураган». После обстрелов россияне возвращаются на территорию станции.

«Мы применяем там наиболее высокоточное оружие — дроны-камикадзе. Они могут выборочно и точечно поражать цели, чтобы не нанести ущерб зданиям или объектам вокруг огневой позиции», — добавил эксперт.

По его словам, основаная проблема для ВСУ — поймать россиян на огневой позиции, откуда будут совершать удары.

«Для атомной станции пока угрозы не существует: мы не стреляем по российским войскам, которые скрываются на территории АЭС, россияне не ведут огонь с территории АЭС», — сказал он.

Сейчас Запорожская АЭС используется россиянами как щит. там развернуты тяжелые артиллерийские батареи и установлены противопехотные мины вдоль берегов водохранилища, вода из которого используется для охлаждения реакторов АЭС.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.

Курсор собщал, что украинцы в блокаде: россия не выпускает людей с оккупированных территорий. Оказавшиеся в заложниках жители Мелитополя и Херсона лишены возможности выехать на подконтрольную Украине территорию. Они стоят в колонне из 1200 машин под палящим солнцем, а рф уверена, что потребности в «зеленом коридоре» нет.